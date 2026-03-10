ترامب يؤكد أن "التحقيق جار" في الضربة على مدرسة البنات الإيرانية

وقال ترامب بشأن الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب إيران وأسفرت وفق السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 150 شخصا، "يجري التحقيق في ذلك الآن".
وقال ترامب "مهما أظهر التقرير، أنا مستعد لقبوله كما هو"، مضيفا أنه "لا يعرف ما يكفي عن" الضربة. وأشار ترامب إلى أن إيران ربما استخدمت صاروخ توماهوك - وهو سلاح لا تمتلكه - لضرب المدرسة.
-
أخبار متعلقة
-
الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بتصدير أي لتر نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات
-
السعودية: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ومسيرتين قرب الخرج
-
الجيش السوري: قذائف أطلقت من لبنان غرب دمشق وحزب الله وراء الهجوم
-
البحرين: مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني على مبنى سكني في المنامة
-
الإمارات تستنكر هجوما بمسيرات على قنصليتها في أربيل بالعراق
-
الولايات المتحدة تعلن أنها ضربت أكثر من 5 آلاف هدف خلال الحرب مع إيران
-
الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من "الضربات واسعة النطاق" على طهران
-
“يونيسف”: نزوح 700 ألف شخص بينهم 200 ألف طفل في لبنان