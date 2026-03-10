الثلاثاء 2026-03-10 04:53 ص

ترامب يؤكد أن "التحقيق جار" في الضربة على مدرسة البنات الإيرانية

الثلاثاء، 10-03-2026 03:54 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة تحقق في هجوم دام استهدف مدرسة في الأيام الأولى من الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب بشأن الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب إيران وأسفرت وفق السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 150 شخصا، "يجري التحقيق في ذلك الآن".


وقال ترامب "مهما أظهر التقرير، أنا مستعد لقبوله كما هو"، مضيفا أنه "لا يعرف ما يكفي عن" الضربة. وأشار ترامب إلى أن إيران ربما استخدمت صاروخ توماهوك - وهو سلاح لا تمتلكه - لضرب المدرسة.

 
 


