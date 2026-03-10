ترامب يؤكد أن "التحقيق جار" في الضربة على مدرسة البنات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة تحقق في هجوم دام استهدف مدرسة في الأيام الأولى من الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب بشأن الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب إيران وأسفرت وفق السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 150 شخصا، "يجري التحقيق في ذلك الآن".