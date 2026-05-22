الجمعة 2026-05-22 11:51 م

ترامب يؤكد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد يجب أن يكون مستقلا بالكامل

الجمعة، 22-05-2026 11:42 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الجديد، كيفن وارش، يجب أن يكون مستقلا بالكامل، بما في ذلك عن رئيس الدولة.

وأضاف ترامب في تصريح له في البيت الأبيض خلال حفل أداء القسم لرئيس المؤسسة الجديد: "أريد أن يكون كيفن مستقلا تماما. أريده أن يكون مستقلا وأن يؤدي وظيفته بشكل ممتاز. لا تنظر إليّ، لا تنظر إلى أي شخص، فقط قم بعملك وقم به بشكل جيد".

وكان ترامب قد وجه انتقادات حادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، مشيرا إلى أنه سيسعى لإقالته.


وأكد الرئيس الأمريكي أن المؤسسة، في رأيه، يجب أن تخفض سعر الفائدة الأساسي باستمرار، مدعيا أن الاحتياطي الفيدرالي لم يفعل ذلك عمدا لإبقاء تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية مرتفعة.


وتأسس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الكونغرس في عام 1913 كمنظمة مستقلة ضمن هيكلية الحكومة الفيدرالية. رسميا، يتبع الاحتياطي الفيدرالي مباشرة للكونغرس، وليس للرئيس.

 
 


