ترامب يؤكد أن لديه الحق المطلق في إعادة فرض الرسوم الجمركية

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "لدي الحق المطلق في فرض رسوم جمركية بشكل آخر، وقد بدأت القيام بذلك".
وفرض ترامب بعد فترة وجيزة من حكم المحكمة العليا، رسوما أخرى جديدة بنسبة 10% بموجب قانون مختلف.
وخلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية، لتعرقل بذلك أداة رئيسة استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.
ووصف ترامب قرار المحكمة بأنه "مخز".
وصدر الحكم عن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بستة مقابل ثلاثة أصوات وجاء فيه أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".
