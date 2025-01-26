ترامب يؤكد تعليق برامج المساعدات لدول أخرى

بدورها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.
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