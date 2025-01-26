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ترامب يؤكد تعليق برامج المساعدات لدول أخرى

ترامب
ترامب
الأحد، 26-01-2025 02:12 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين تعليق برامج المساعدات للدول الأجنبية، يوم السبت بما في ذلك أوكرانيا، باستثناء مصر وإسرائيل.

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ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "رويترز" بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تلقت أمرا بوقف تمويل المشاريع في أوكرانيا.

بدورها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.

 

وحسب معلومات صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين توجهوا إلى الخارجية بطلب استثناء البرامج الخاصة بأوكرانيا من تعليق المساعدات.

 
gnews

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