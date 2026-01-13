ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم

الوكيل الإخباري- شجّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، المتظاهرين الإيرانيين على مواصلة حراكهم حتى إسقاط السلطات، واعدا عبر شبكته تروث سوشال بأن "المساعدة في طريقها" إليهم من دون مزيد من التفاصيل.

