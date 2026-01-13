ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم

وكتب الرئيس الأميركي: "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في التظاهر - سيطروا على مؤسساتكم"، مضيفا: "لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين".
-
أخبار متعلقة
-
مصر ترحب بالقرار الأميركي بتصنيف "الإخوان المسلمين" كيانا إرهابيا عالميا
-
تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران
-
قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني
-
المستشار الألماني: نشهد الأيام والأسابيع الأخيرة للنظام الإيراني
-
هجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية يسفر عن أربعة قتلى
-
عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران
-
مسيرات روسية تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأسود
-
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران