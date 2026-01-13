الثلاثاء 2026-01-13 11:41 م

ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم

الوكيل الإخباري-   شجّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، المتظاهرين الإيرانيين على مواصلة حراكهم حتى إسقاط السلطات، واعدا عبر شبكته تروث سوشال بأن "المساعدة في طريقها" إليهم من دون مزيد من التفاصيل.

وكتب الرئيس الأميركي: "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في التظاهر - سيطروا على مؤسساتكم"، مضيفا: "لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين".

 
 


