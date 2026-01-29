ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها

وأضاف ترامب، أن حماس كان لها دور كبير في استعادة المحتجزين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد من الحركة أن تسلم سلاحها، "وستفعل ذلك".
