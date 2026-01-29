الخميس 2026-01-29 09:23 م

ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 29-01-2026 08:36 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه "يبدو أن حركة حماس ستنزع سلاحها".

وأضاف ترامب، أن حماس كان لها دور كبير في استعادة المحتجزين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد من الحركة أن تسلم سلاحها، "وستفعل ذلك".

 
 


