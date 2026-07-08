ترامب يبلغ أعضاء الناتو برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ترامب قال للحلفاء خلال الجلسة العامة لقمة أنقرة: "نحن نريد أن نبقى معكم".
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