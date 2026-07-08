الأربعاء 2026-07-08 05:28 م

ترامب يبلغ أعضاء الناتو برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 08-07-2026 03:55 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين أن الولايات المتحدة تعتزم البقاء ضمن حلف شمال الأطلسي، وذلك وفق ما أفاد الأربعاء، مصدر شارك في اجتماع قمة الحلف.

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وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ترامب قال للحلفاء خلال الجلسة العامة لقمة أنقرة: "نحن نريد أن نبقى معكم".

 
 


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