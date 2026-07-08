ترامب يبلغ أعضاء الناتو برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين أن الولايات المتحدة تعتزم البقاء ضمن حلف شمال الأطلسي، وذلك وفق ما أفاد الأربعاء، مصدر شارك في اجتماع قمة الحلف.

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