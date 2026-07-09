ترامب يبلغ الكونغرس بنيته رفع سوريا من قائمة الإرهاب

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

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