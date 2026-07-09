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ترامب يبلغ الكونغرس بنيته رفع سوريا من قائمة الإرهاب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 09-07-2026 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

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واعتبر ريش أن “هذه أخبار مرحب بها”، قائلا في منشور على منصة “إكس”: “أتمنى أن يساعد هذا القرار التاريخي في منح السوريين فرصة للتعافي والازدهار وتجاوز عصر القمع في عهد الأسد أخيرا”.

 
 


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