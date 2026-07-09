ترامب يبلغ الكونغرس بنيته رفع سوريا من قائمة الإرهاب

واعتبر ريش أن “هذه أخبار مرحب بها”، قائلا في منشور على منصة “إكس”: “أتمنى أن يساعد هذا القرار التاريخي في منح السوريين فرصة للتعافي والازدهار وتجاوز عصر القمع في عهد الأسد أخيرا”.
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