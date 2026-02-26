ترامب يبلغ زيلينسكي بضرورة إنهاء الحرب مع روسيا في أقرب وقت

وبحسب المصادر، يسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق سلام بحلول الصيف، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف، لا سيما بشأن السيطرة على الأراضي في شرق أوكرانيا.
-
أخبار متعلقة
-
روبيو: إيران تحاول تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات
-
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 40 قتيلا
-
نائب الرئيس الأميركي: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا أثناء رعيه الأغنام غرب بريقة بريف القنيطرة
-
مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا
-
أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب
-
حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
-
4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا