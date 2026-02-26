ترامب يبلغ زيلينسكي بضرورة إنهاء الحرب مع روسيا في أقرب وقت

الوكيل الإخباري- قالت مصادر أوكرانية وأخرى مطلعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، برغبته في الدفع نحو إنهاء الحرب مع روسيا في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

