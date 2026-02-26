الخميس 2026-02-26 04:48 ص

ترامب يبلغ زيلينسكي بضرورة إنهاء الحرب مع روسيا في أقرب وقت

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 26-02-2026 03:53 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر أوكرانية وأخرى مطلعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، برغبته في الدفع نحو إنهاء الحرب مع روسيا في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

وبحسب المصادر، يسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق سلام بحلول الصيف، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف، لا سيما بشأن السيطرة على الأراضي في شرق أوكرانيا.

 
 


