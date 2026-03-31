الثلاثاء 2026-03-31 06:09 ص

ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء حرب إيران رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 31-03-2026 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا، مع تأجيل أي عملية معقدة لإعادة فتحه إلى وقت لاحق.اضافة اعلان


وأوضح المسؤولون لصحفية وول ستريت جورنال أن ترامب يركز على تحقيق أهدافه الأساسية المتمثلة في إضعاف البحرية الإيرانية ومخزون الصواريخ، مع الضغط دبلوماسيًا على طهران لاستئناف التدفق الحر للتجارة، فيما يمكن لحلفاء واشنطن في أوروبا والخليج أن يتولوا إعادة فتح المضيق إذا فشلت الجهود.

ووفق ما نقلت الصحيفة فإن المسؤولين أشاروا إلى وجود خيارات عسكرية يمكن للرئيس اتخاذها، لكنها ليست من أولوياته الفورية.
 
 


أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء حرب إيران رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز

الطقس حالة الطقس لـ 4 أيام في الاردن



 






الأكثر مشاهدة