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ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول تشديد العقوبات ضد روسيا

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 14-04-2025 11:38 م

الوكيل الإخباري-   امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عن الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وخلال المؤتمر الصحافي، سُئل ترامب عمّا إذا كانت واشنطن تنوي تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فأجاب: "لقد فرضنا أصلا عقوبات على روسيا.. أنا من فرضها إذا كنتم تتذكرون، على خط أنابيب ’السيل الشمالي-2‘.. إنه مشروع ضخم يمر عبر أوروبا. لقد أوقفته. إنه خط أنابيب روسي، أعتقد أنه الأكبر في العالم، يصل إلى ألمانيا. وأنا من أوقفه".

وعندما أُعيد طرح السؤال على الرئيس ترامب حول ما إذا كانت هناك نية لفرض عقوبات إضافية على موسكو، عاد مجددا للحديث عن "السيل الشمالي-2"، قائلا: "هذا خط أنابيب كان يلبّي الكثير من الاحتياجات. تعلمون، لقد كان موضع جدل كبير، لكنني أوقفته، بينما الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن وافق على بنائه".

 
gnews

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