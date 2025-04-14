ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول تشديد العقوبات ضد روسيا

وعندما أُعيد طرح السؤال على الرئيس ترامب حول ما إذا كانت هناك نية لفرض عقوبات إضافية على موسكو، عاد مجددا للحديث عن "السيل الشمالي-2"، قائلا: "هذا خط أنابيب كان يلبّي الكثير من الاحتياجات. تعلمون، لقد كان موضع جدل كبير، لكنني أوقفته، بينما الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن وافق على بنائه".
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