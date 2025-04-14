ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول تشديد العقوبات ضد روسيا

الوكيل الإخباري- امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عن الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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