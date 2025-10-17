الجمعة 2025-10-17 05:18 م
 

ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات مكثفة إذا استمر الإغلاق الحكومي لما بعد الأحد

الجمعة، 17-10-2025 04:21 م
الوكيل الإخباري-   توقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الجمعة أن تكون هناك إجراءات مكثفة من جانب الرئيس دونالد ترامب إذا استمر إغلاق الحكومة الاتحادية لما بعد يوم الأحد.اضافة اعلان


ولم يذكر هاسيت الإجراءات التي قد يتخذها الرئيس الجمهوري إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق.

كان البيت الأبيض قد قال الأسبوع الماضي إنه بدأ في تسريح موظفين في الحكومة الأميركية، إذ نفذ ترامب تهديده بخفض القوى العاملة الاتحادية خلال الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه السابع عشر.
 
 
