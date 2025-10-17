ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات مكثفة إذا استمر الإغلاق الحكومي لما بعد الأحد

ولم يذكر هاسيت الإجراءات التي قد يتخذها الرئيس الجمهوري إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق.
كان البيت الأبيض قد قال الأسبوع الماضي إنه بدأ في تسريح موظفين في الحكومة الأميركية، إذ نفذ ترامب تهديده بخفض القوى العاملة الاتحادية خلال الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه السابع عشر.
