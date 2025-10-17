ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات مكثفة إذا استمر الإغلاق الحكومي لما بعد الأحد

04:21 م

الوكيل الإخباري- توقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الجمعة أن تكون هناك إجراءات مكثفة من جانب الرئيس دونالد ترامب إذا استمر إغلاق الحكومة الاتحادية لما بعد يوم الأحد. اضافة اعلان





ولم يذكر هاسيت الإجراءات التي قد يتخذها الرئيس الجمهوري إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق.



كان البيت الأبيض قد قال الأسبوع الماضي إنه بدأ في تسريح موظفين في الحكومة الأميركية، إذ نفذ ترامب تهديده بخفض القوى العاملة الاتحادية خلال الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه السابع عشر.



