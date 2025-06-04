ترامب يتحدث إلى بوتين ويحذّر من عدم وجود آفاق لسلام فوري في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، بأنه أجرى "محادثة جيّدة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلا أنها "لن تؤدي إلى سلام فوري" في أوكرانيا. اضافة اعلان





وأفاد ترامب على منصته "تروث سوشال" بأن "الرئيس بوتين قال بحزم تام إنه سيرد على الهجمات (الأوكرانية) الأخيرة" على القاذفات الروسية، مشيرا إلى أن المحادثة استمرت "ساعة و15 دقيقة".