ترامب يتحدث عن احتمال كبير جدا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إن هناك "فرصة جيدة للغاية" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد مناقشات بناءة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس.

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