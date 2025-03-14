 
الجمعة 2025-03-14 08:11 م
 




            

        








    

        

        

            ترامب يتحدث عن احتمال كبير جدا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                دونالد ترامب
            
                

                     دونالد ترامب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        07:53 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إن هناك "فرصة جيدة للغاية" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد مناقشات بناءة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس.
اضافة اعلان

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "أجرينا مناقشات جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، وهناك احتمال كبير جدا أن تنتهي هذه الحرب المروعة والدموية أخيرا".
وأضاف أنه طلب من بوتين إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين "المحاصرين تماما".
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            ترامب يتحدث عن احتمال كبير جدا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                غزة
                            
                    
                    

                        
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