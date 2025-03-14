ترامب يتحدث عن احتمال كبير جدا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "أجرينا مناقشات جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، وهناك احتمال كبير جدا أن تنتهي هذه الحرب المروعة والدموية أخيرا".
وأضاف أنه طلب من بوتين إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين "المحاصرين تماما".
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