ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

وخلال مقابلة مع "نيويورك تايمز" استمرت ساعتين، قالت الصحيفة الأميركية إن ترامب بدا وكأنه تراجع عن تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا. ودعا ترامب رئيس كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.
وقال ترامب إن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا.
وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق 3 أو 6 أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب: "سأقول أطول من ذلك بكثير".
وقال ترامب عن فنزويلا: "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".
ونفذت الولايات المتحدة عملية خلال الليل لاعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الثالث من يناير، تزامنًا مع غارات على مدن عدة.
وأضاف: "سنستخدم النفط، وسنأخذ النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمس الحاجة إليها".
وتابع قائلًا إن الولايات المتحدة "تتفاهم بشكل جيد للغاية" مع حكومة فنزويلا المؤقتة بقيادة ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس.
وظلت رودريغيز موالية لفترة طويلة لمادورو، وشغلت منصب نائبة الرئيس.
سكاي نيوز
