الخميس 2026-01-08 06:49 م

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط
ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط
 
الخميس، 08-01-2026 06:19 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرت الخميس، إن الولايات المتحدة يمكن أن تشرف على فنزويلا وتسيطر على إيراداتها النفطية لسنوات.اضافة اعلان


وخلال مقابلة مع "نيويورك تايمز" استمرت ساعتين، قالت الصحيفة الأميركية إن ترامب بدا وكأنه تراجع عن تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا. ودعا ترامب رئيس كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.

وقال ترامب إن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا.

وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق 3 أو 6 أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب: "سأقول أطول من ذلك بكثير".

وقال ترامب عن فنزويلا: "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".

ونفذت الولايات المتحدة عملية خلال الليل لاعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الثالث من يناير، تزامنًا مع غارات على مدن عدة.

وأضاف: "سنستخدم النفط، وسنأخذ النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمس الحاجة إليها".

وتابع قائلًا إن الولايات المتحدة "تتفاهم بشكل جيد للغاية" مع حكومة فنزويلا المؤقتة بقيادة ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس.

وظلت رودريغيز موالية لفترة طويلة لمادورو، وشغلت منصب نائبة الرئيس.

سكاي نيوز 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

عربي ودولي إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

عربي ودولي وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

فن ومشاهير الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

أخبار محلية المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

عربي ودولي ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ل

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

شؤون برلمانية رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا



 






الأكثر مشاهدة