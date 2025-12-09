ترامب يتحدث عن لجوء شركاء الناتو إليه للوساطة مع أردوغان

وقال ترامب في مقابلة مع المجلة: "هناك دول تواجه حلف الناتو صعوبات معها.. تركيا مثال على ذلك.. كلما واجهوا مشاكل مع أردوغان، يطلبون مني الاتصال به، لأنهم لا يستطيعون التفاهم معه بأنفسهم".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى نجاحه في تحقيق تفاهم مع نظيره التركي في كل مرة، قائلاً: "وأتمكن في كل مرة من تحقيق تفاهم مع الرئيس التركي".
وفي وقت سابق، أشار سفير الولايات المتحدة السابق لدى أنقرة جيف فليك، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة أصبحت أقوى من أي وقت مضى.
وتؤكد هذه التصريحات مزاعم ترامب بأن لديه قناة اتصال فريدة ومؤثرة مع أردوغان، وهو ما استخدمه سابقاً كورقة في سياساته الخارجية.
روسيا اليوم
-
