ترامب يتحدث عن مصير المرشد الإيراني الجديد

الوكيل الإخباري- صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، متوعدا بأن أي مرشد أعلى جديد "لن يدوم طويلا" إذا لم يحصل على "مباركة" واشنطن أولا.

وقال ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز": "سيتعين عليه الحصول على موافقتنا. وإلا فلن يدوم طويلا. نريد التأكد من أننا لن نضطر إلى العودة كل 10 سنوات".

وعند سؤاله عن استعداده للموافقة على شخص له صلات بالنظام القديم، أجاب: "نعم، من أجل اختيار قائد جيد، نعم، سأفعل. هناك العديد من الأشخاص المؤهلين".


وفيما بدا وكأنه تقديم تبرير إضافي للحرب، ادعى ترامب أن إيران كانت تخطط "لمهاجمة الشرق الأوسط بأكمله، والسيطرة عليه بالكامل"، مشيرا إلى أنه ردعهم عن فعل ذلك، حسب زعمه.

 
 


