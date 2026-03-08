ترامب يتحدث عن مصير المرشد الإيراني الجديد

الوكيل الإخباري- صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، متوعدا بأن أي مرشد أعلى جديد "لن يدوم طويلا" إذا لم يحصل على "مباركة" واشنطن أولا.



وقال ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز": "سيتعين عليه الحصول على موافقتنا. وإلا فلن يدوم طويلا. نريد التأكد من أننا لن نضطر إلى العودة كل 10 سنوات".

اضافة اعلان



وعند سؤاله عن استعداده للموافقة على شخص له صلات بالنظام القديم، أجاب: "نعم، من أجل اختيار قائد جيد، نعم، سأفعل. هناك العديد من الأشخاص المؤهلين".