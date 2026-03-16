ترامب يتحدث عن مصير المرشد الإيراني الجديد

الوكيل الإخباري- قال الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، إنه من غير الواضح ما إذا كان مجتبى خامنئي "ميتا أم لا"؟، بعد انتخابه مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده علي الذي قتل في الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على طهران.

وقال ترامب "لا نعرف... ما إذا ما كان ميتا أم لا".



وأضاف "يقول كثيرون إنه مشوّه بشكل بالغ. يقولون إنه فقد رجلا واحدة، وأصيب بشكل بالغ. يقول آخرون إنه مات. أحد لا يقول إنه بكامل صحته. كما تعلمون هو لم يتحدث".