الثلاثاء 2026-03-17 06:53 م

ترامب يتحدث عن مصير المرشد الإيراني الجديد

أرشيفية
 
الإثنين، 16-03-2026 10:12 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، إنه من غير الواضح ما إذا كان مجتبى خامنئي "ميتا أم لا"؟، بعد انتخابه مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده علي الذي قتل في الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على طهران.

اضافة اعلان


وقال ترامب "لا نعرف... ما إذا ما كان ميتا أم لا".


وأضاف "يقول كثيرون إنه مشوّه بشكل بالغ. يقولون إنه فقد رجلا واحدة، وأصيب بشكل بالغ. يقول آخرون إنه مات. أحد لا يقول إنه بكامل صحته. كما تعلمون هو لم يتحدث".


وتابع "لا نعلم مع من نتعامل... لا نعرف من هو قائدهم (الإيرانيون) حاليا"؟.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






الأكثر مشاهدة