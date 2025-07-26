السبت 2025-07-26 10:53 م
 

ترامب يتحدث مع رئيسي وزراء كمبوديا وتايلاند بشأن وقف الحرب

ل
أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت بشأن وقف الحرب مع تايلاند.

وذكر ترامب أنه أتصل بالقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند فومتام ويشاياتشاي ليطلب منه أيضا وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وتابع ترامب بالقول "تحدثت للتو مع رئيس وزراء كمبوديا بشأن وقف الحرب مع تايلاند. أتصل الآن بالقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند لأطلب منه أيضا وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة حاليا".

اضافة اعلان


واستطرد ترامب " نتعامل حاليا مع كلا البلدين بشأن التجارة، لكننا لا نريد عقد أي صفقة مع أيٍ منهما إذا كانا في حالة حرب - وقد أخبرتهما بذلك! المكالمة مع تايلاند جارية الآن. انتهت المكالمة مع كمبوديا، لكن من المتوقع أن أتصل به مجددا بشأن وقف إطلاق النار بناء على موقف تايلاند".


وأكد ترامب "أحاول تبسيط موقف معقد! يقتل الكثير من الناس في هذه الحرب، لكنها تذكرني كثيرا بالصراع بين باكستان والهند، الذي انتهى بنجاح".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

مهرجان جرش وزير الثقافة يتفقد المسرح الشمالي بمهرجان جرش

ا

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء

ا

أخبار محلية امتحان تأهيلي لـ114 متقدما للحصول على رخصة "مقدّر عقاري"

ل

أخبار محلية الملك يبحث مع ترامب التطورات في غزة وسوريا

ل

أسواق ومال ترامب يدرس إصدار شيكات استرداد نقدي للأمريكيين من عائدات الرسوم الجمركية

ل

عربي ودولي ترامب يتحدث مع رئيسي وزراء كمبوديا وتايلاند بشأن وقف الحرب

ل

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الطاقة

ل

فلسطين مواقع إسرائيلية: حدث أمني صعب في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة