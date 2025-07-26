ترامب يتحدث مع رئيسي وزراء كمبوديا وتايلاند بشأن وقف الحرب

وذكر ترامب أنه أتصل بالقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند فومتام ويشاياتشاي ليطلب منه أيضا وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وتابع ترامب بالقول "تحدثت للتو مع رئيس وزراء كمبوديا بشأن وقف الحرب مع تايلاند. أتصل الآن بالقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند لأطلب منه أيضا وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة حاليا".
واستطرد ترامب " نتعامل حاليا مع كلا البلدين بشأن التجارة، لكننا لا نريد عقد أي صفقة مع أيٍ منهما إذا كانا في حالة حرب - وقد أخبرتهما بذلك! المكالمة مع تايلاند جارية الآن. انتهت المكالمة مع كمبوديا، لكن من المتوقع أن أتصل به مجددا بشأن وقف إطلاق النار بناء على موقف تايلاند".
وأكد ترامب "أحاول تبسيط موقف معقد! يقتل الكثير من الناس في هذه الحرب، لكنها تذكرني كثيرا بالصراع بين باكستان والهند، الذي انتهى بنجاح".
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