ترامب يترأس الاثنين اجتماع أزمة بشأن إيران

ويجتمع ترامب مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأضاف الموقع، أن "الاجتماع سيتناول المأزق الراهن في المفاوضات مع إيران والخيارات الممكنة بالنسبة للمراحل المقبلة في الحرب".
من جانبها، نقلت قناة إيه بي سي عن مسؤولين أميركيين "يواكبان التحضيرات" أن "إدارة ترامب تظهر ثقة متزايدة بتأثير حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، (مقابل) تشكيك متزايد بقدرة المباحثات مع مفاوضي إيران الحاليين على تحقيق النتائج المتوخاة".
إلى ذلك، أورد اكسيوس أن إيران نقلت إلى الولايات المتحدة اقتراحا جديدا يهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن يتم التفاوض في موعد لاحق حول الملف النووي.
وأكدت إيه بي سي، نقلا عن أحد مصدريها، أن الشروط التي طرحتها طهران تبدو "أدنى بكثير من الخطوط الحمراء التي حددتها الإدارة" الأميركية.
وأخفقت حتى الآن محاولات إحياء المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية بداية نيسان.
ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يواصل تحركه الدبلوماسي الهادف إلى حشد الدعم لبلاده في مواجهة واشنطن.
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في حالة جاهزية بالشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في البقاع والجنوب
الرئيس اللبناني: لم نخن الوطن .. والخائن هو من يجر وطنه للحرب لخدمة مصالح خارجية
سوريا تعلن تفكيك خلية إرهابية في حمص ومصادرة كمية أسلحة كبيرة
وزير الخارجية الألماني: الردع ضروري في ظل التهديدات النووية
قائد فيلق القدس: ساحات المقاومة أقوى من أي وقت مضى
تحذير إسرائيلي من تحرك الجيش المصري قرب مستوطنات حدودية
الاحتلال يعلن تدمير أكثر من 50 موقعًا لحزب الله في جنوب لبنان