ترامب يترأس الاثنين اجتماع أزمة بشأن إيران

الوكيل الإخباري- يترأس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين اجتماع أزمة بشأن إيران، وفق وسائل إعلام أميركية، في وقت تتعثر فيه المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في مضيق هرمز، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.

ويجتمع ترامب مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية.



وأضاف الموقع، أن "الاجتماع سيتناول المأزق الراهن في المفاوضات مع إيران والخيارات الممكنة بالنسبة للمراحل المقبلة في الحرب".



من جانبها، نقلت قناة إيه بي سي عن مسؤولين أميركيين "يواكبان التحضيرات" أن "إدارة ترامب تظهر ثقة متزايدة بتأثير حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، (مقابل) تشكيك متزايد بقدرة المباحثات مع مفاوضي إيران الحاليين على تحقيق النتائج المتوخاة".



إلى ذلك، أورد اكسيوس أن إيران نقلت إلى الولايات المتحدة اقتراحا جديدا يهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن يتم التفاوض في موعد لاحق حول الملف النووي.



وأكدت إيه بي سي، نقلا عن أحد مصدريها، أن الشروط التي طرحتها طهران تبدو "أدنى بكثير من الخطوط الحمراء التي حددتها الإدارة" الأميركية.



وأخفقت حتى الآن محاولات إحياء المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية بداية نيسان.