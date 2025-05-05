ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة

09:52 م

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الوكيل الإخباري- تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، وذلك عندما سُئل في البيت الأبيض الاثنين، عن عزم إسرائيل شنّ هجوم موسع على القطاع. اضافة اعلان





ولم يقل ترامب رأيه في العمليات العسكرية الإسرائيلية.