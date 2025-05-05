الإثنين 2025-05-05 10:15 م
 

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة
ترامب
 
الإثنين، 05-05-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، وذلك عندما سُئل في البيت الأبيض الاثنين، عن عزم إسرائيل شنّ هجوم موسع على القطاع.اضافة اعلان


ولم يقل ترامب رأيه في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
 
gnews

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