ترامب يتعهد بعدم إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال

وقال ترامب خلال تجمع لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا، أمس السبت: "خلال ولايتي لم تخض الولايات المتحدة أي حروب. وقمنا بتحقيق السلام بفضل القوة. وهذا رائع. أنتم لا يجب أن ترسلوا أطفالكم للحرب ليفجروهم من أجل بلد لم تسمعوا به أصلا".
وتابع: "لن أرسلكم للقتال والموت في الحروب الخارجية الغبية التي لا نهاية لها".
يذكر أن انتخابات الرئاسة من المقرر أن تجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، حيث سيواجه الجمهوري دونالد ترامب مرشحة الديمقراطيين، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي كامالا هاريس.
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