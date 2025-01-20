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ترامب يتعهد بمنع وقوع حرب عالمية ثالثة

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دونالد ترامب
الإثنين، 20-01-2025 08:18 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا عن عزمه إنهاء النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في واشنطن، أمس الأحد، عشية تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة: "سأنهي الحرب في أوكرانيا وسأوقف الفوضى في الشرق الأوسط وسأمنع الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف: "ليس لديكم فكرة كم نحن قريبون منها".

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وتعهد ترامب كذلك بحماية الحدود والأمريكيين وحقهم في حيازة الأسلحة و"استعادة حرية التعبير".


وجدد التأكيد على وعده بخفض الضرائب وإعادة المنشآت الصناعية إلى الولايات المتحدة وتوظيف الأمريكيين وتحديث القوات المسلحة.


وفي ختام التجمع كرر ترامب شعاره الانتخابي، متعهدا "بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".


ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة اليوم الاثنين 20 يناير.

 

RT

 
gnews

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