ترامب يتقدم بشكوى ضد حزب العمال البريطاني بسبب هاريس

الوكيل الإخباري- ذكر موقع "سكاي نيوز" أن المقر الرئيسي لحملة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب تقدم بشكوى ضد حزب العمال في بريطانيا على خلفية مساعدة المرشحة كامالا هاريس بالسباق الانتخابي.



ونقلت "سكاي نيوز" البريطانية عن شكوى قدمها محامو حملة ترامب حيث دعا فريق الحملة إلى إجراء تحقيق فيما زعم أنه "تدخل أجنبي صارخ" في الانتخابات من قبل حزب العمال.

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وزعمت الشكوى المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية أنه كان هناك "تدخل" في "شكل مساهمات وطنية أجنبية غير قانونية واضحة قدمها حزب العمال في المملكة المتحدة" والتي "قبلتها" حملة كامالا هاريس.

RT