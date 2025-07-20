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ترامب يتهم أوباما بتزوير الانتخابات

الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباما
الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباما
 
الأحد، 20-07-2025 08:52 ص

الوكيل الإخباري-   اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأسبق باراك أوباما بالتزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

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وأصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد،  "أدلة دامغة" على أن اتهامات التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 ملفقة من قبل إدارة باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

وكتب ترامب على صفحته على "تروث سوشيال"، معلقًا على ظهور غابارد ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هاريسون فيلدز، على قناة فوكس نيوز: "قامت اللجنة بعمل رائع في مقاضاة أوباما و"البلطجية" الذين انكشف تورطهم في تزوير الانتخابات على أعلى مستوى".

وفقًا للمواد التي أصدرها مكتب غابارد سابقًا، حجبت إدارة أوباما معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا "لم تكن لديها نية أو قدرة" على اختراق النظام الإلكتروني للانتخابات الأمريكية عام 2016.

روسيا اليوم

 
 
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