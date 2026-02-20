الجمعة 2026-02-20 12:26 م

ترامب يتهم أوباما بكشف معلومات سرية بقوله إن الكائنات الفضائية حقيقية

الجمعة، 20-02-2026 12:09 م
الوكيل الإخباري-  اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما بالكشف عن معلومات سرية عندما قال في الآونة الأخيرة إن الكائنات الفضائية حقيقية، لكن ترامب لم يقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام.اضافة اعلان


وذكر ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال سفره إلى جورجيا "أخَذ الحديث من معلومات سرية... لا يفترض به أن يفعل ذلك. ارتكب خطأ فادحا".

وخلال مقابلة مع برايان تايلر كوهين نُشرت السبت، سئل أوباما عما إذا كان الفضائيون حقيقيين.

فأجاب أوباما "إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم، وهم ليسوا محتجزين في... المنطقة 51. لا توجد منشأة تحت الأرض ما لم تكن هناك مؤامرة ضخمة وأخفوها عن رئيس الولايات المتحدة".

والمنطقة 51 منشأة سرية تابعة للقوات الجوية في ولاية نيفادا، ويتكهن البعض بأن بها جثث كائنات فضائية وسفينة فضائية محطمة.

وأفادت أرشيفات وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) المنشورة في 2013 بأنها كانت موقعا لاختبار طائرات تجسس سرية للغاية.

وفي منشور الأحد، أوضح أوباما ما كان يقصده وقال إن احتمالات وجود حياة خارج كوكب الأرض عالية بالنظر لاتساع الكون.

وأضاف أن احتمالات زيارة كائنات فضائية للأرض ضئيلة بالنظر للمسافات الشاسعة.

وقال ترامب الخميس ردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد رأى دليلا على وجود كائنات فضائية "لا أعرف إن كانوا حقيقيين أم لا".
 
 


