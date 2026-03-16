الإثنين 2026-03-16 06:54 م

ترامب يتهم إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة

الإثنين، 16-03-2026 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي "سلاحًا للتضليل" من أجل تشويه واشنطن ونجاحاتها في الحرب.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس الأحد: "الذكاء الاصطناعي قد يكون خطيرًا للغاية، وعلينا أن نكون حذرين جدًا في التعامل معه"، وذلك بعد وقت قصير من كتابة منشور على منصته (تروث سوشال) يتهم فيه وسائل الإعلام الغربية، دون دليل، "بالتنسيق الوثيق" مع إيران لنشر "أخبار زائفة" منشأة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر متجدد بين اللجنة الاتحادية للاتصالات ومحطات البث، بعد انتقاد ترامب التغطية الإعلامية لحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وهدد رئيس اللجنة بريندان كار، يوم السبت، بسحب تراخيص محطات البث التي لا "تصحح مسارها" في تغطيتها.

وكثيرًا ما اتهم ترامب وسائل الإعلام بالكذب عندما تنشر أخبارًا يرى أنها تنتقده، ودعا سابقًا إلى سحب تراخيص محطات بث يصفها بأنها غير منصفة.

وذكر ترامب أمس الأحد ثلاث حالات قال إن إيران استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي لتضليل الرأي العام.

وكتب على منصة (تروث سوشال) أن إيران عرضت "قوارب مسيرة انتحارية" غير موجودة. وأضاف أن إيران استخدمت الذكاء الاصطناعي لتصوير هجوم ناجح على حاملة الطائرات (إبراهام لينكولن) بصورة كاذبة، وتابع أن المنافذ الإعلامية التي روّجت الخبر يجب اتهامها بالخيانة.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بالفعل أن الجيش استهدف حاملة الطائرات (إبراهام لينكولن)، إلا أن وسائل الإعلام الغربية لم تتناقل هذا النبأ على نطاق واسع.

وقال ترامب إن الصور التي تظهر "250 ألف" إيراني في مسيرة لدعم الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي "من صنع الذكاء الاصطناعي بالكامل"، مضيفًا أن التجمع "لم يحدث قط".

وخرجت عدة تظاهرات مؤيدة للحكومة في إيران منذ اندلاع الحرب، لكن بحثًا سريعًا لم يعثر على أي تقارير غربية تشير إلى رقم 250 ألفًا. ونشرت مؤسسات إعلامية كثيرة صورًا إخبارية تظهر حشودًا في طهران بعد اختيار خامنئي زعيمًا أعلى.

ولم يوضح ترامب التقارير الإخبارية المحددة من إيران التي يشير إليها.
 
 


