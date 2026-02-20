ترامب يتهم المحكمة العليا الأمريكية بالخضوع لنفوذ أجنبي

الوكيل الإخباري- شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقلالية المحكمة العليا في الولايات المتحدة بعد أن ألغت تعريفات الاستيراد والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته وزعم بأنها عرضة للتأثير الأجنبي.



في وقت سابق من يوم الجمعة، قضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة في دعوى قضائية طعنت في تعريفات ترامب الجمركية، ونوهت المحكمة بأن الكونغرس الأمريكي يتمتع بالسلطة "الحصرية" لفرض رسوم الاستيراد. وقضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية، الذي استخدمه ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات، لا يسمح له القيام بذلك. ووصف الرئيس الأمريكي قرار المحكمة بأنه عار، وأشار إلى أن لديه خطة بديلة.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي غير مقرر في البيت الأبيض: "إن الأشخاص الذين يمثلون مصالح أجنبية، أعتقد أن لديهم نفوذا غير مبرر، ونفوذاً كبيرا على المحكمة العليا، سواء بالترهيب أو الاحترام أو الصداقة، لا أعرف بالضبط".

ويشار إلى أن ترامب فرض تعريفاته الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA).



وقد قضت المحكمة العليا بأن الإدارة الأمريكية الحالية قد فسرت هذا البند تفسيرا واسعا للغاية، في حين ينص الدستور بوضوح على أن السلطة التشريعية هي السلطة "الحصرية" في هذا الشأن.