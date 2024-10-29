ترامب يتهم تايوان بـ"سرقة" قطاع الرقائق الأمريكي

وانتقد ترامب قانون تنظيم الرقائق الأمريكي، وقال إنه سينفذ تعريفات جمركية على الرقائق الآتية من تايوان إذا تم انتخابه رئيسا.
وقال ترامب في البودكاست الذي تم نشره مساء السبت: "كما تعلمون، تايوان سرقت أعمال الرقائق الخاصة بنا... ويريدون الحماية".
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