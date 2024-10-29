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ترامب يتهم تايوان بـ"سرقة" قطاع الرقائق الأمريكي

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دونالد ترامب
الثلاثاء، 29-10-2024 08:52 ص

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إصابته بالإحباط من تايوان خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما ظهر في بودكاست Joe Rogan Experience واتهم تايوان بسرقة صناعة الرقائق الأمريكية.

وانتقد ترامب قانون تنظيم الرقائق الأمريكي، وقال إنه سينفذ تعريفات جمركية على الرقائق الآتية من تايوان إذا تم انتخابه رئيسا.

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وستؤثر مثل هذه التعريفات الجمركية على الشركة الرائدة عالميًا في بناء الرقائق، Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

 

وأغلقت أسهم Taiwan Semiconductor منخفضة بنسبة 4.3% أمس الاثنين.


وقال ترامب في البودكاست الذي تم نشره مساء السبت: "كما تعلمون، تايوان سرقت أعمال الرقائق الخاصة بنا... ويريدون الحماية".

 

RT

 
gnews

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