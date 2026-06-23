ترامب يتهم حلفاء أوروبيين بالتخلي عن واشنطن ويلوّح بتقليص الدعم الأمني

الوكيل الإخباري- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -أمس الاثنين- عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قُبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته لـواشنطن.

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