ترامب يتهم حلفاء أوروبيين بالتخلي عن واشنطن ويلوّح بتقليص الدعم الأمني

وبدا ترامب وكأنه يشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية المستقبلية تجاه أوروبا، قائلا إن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على مدى سنوات للمساهمة في حماية القارة، غير أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانبها عندما طلبت منهم الدعم.
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