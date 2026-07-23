ترامب يتوعد إيران بشن أوسع هجوم عليها منذ بدء الحرب

وأضاف ترامب وفق ما نقله موقع "أكسيوس"، "أوشكت على اتخاذ القرار".
وصرح الرئيس الأمريكي بأنه ييرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران.
وذكر ترامب في تصريحه، أن إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا وجهت إليها الطلب، مردفا بالقول: "لكننا لسنا بحاجة إلى أحد لشن عملية جديدة ضد إيران".
وأفاد ترامب بأن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد.
وأكد ترامب أنه يدرك أن مثل هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة، مشيرا إلى أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.
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