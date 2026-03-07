ترامب يتوعد إيران بضربات قوية

03:14 م

الوكيل الإخباري- توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تتعرض إيران السبت لضربات قوية، مهددا بتوسيع نطاق الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها قبل أكثر من أسبوع، ليشمل أهدافا جديدة. اضافة اعلان





وكتب ترامب على منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي: "اليوم سيتمّ ضرب إيران بشكل قوي للغاية".



وأضاف أنه "بسبب تصرف إيران السيئ"، تدرس الولايات المتحدة استهداف "مناطق ومجموعات من الأشخاص لم يتم النظر في استهدافها حتى هذا الوقت"، محذّرا من أنه في حال حدوث ذلك، سيكون مصير هؤلاء "الدمار التام والموت المحتم".



وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شنّ هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة، إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول.



وقدم بزشكيان اعتذاره للدول المجاورة، مؤكدا أنه لا عداوة لإيران مع دول المنطقة.



وشدد على أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة.



وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.





