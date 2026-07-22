ترامب يتوعد إيران بقصف بنى تحتية إذا استهدفت سفنا في مضيق هرمز

وقال ترامب، في منشور، إن الولايات المتحدة "ستقصف وتدمر جسراً أو محطة كهرباء واحدة، بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران أو داخلها"، إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء باستخدام صواريخ أو طائرات مسيّرة أو أي سلاح آخر.
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