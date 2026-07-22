الأربعاء 2026-07-22 05:51 م

ترامب يتوعد إيران بقصف بنى تحتية إذا استهدفت سفنا في مضيق هرمز

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أرشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بقصف بنى تحتية داخل إيران إذا استهدفت أي سفينة في مضيق هرمز.

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وقال ترامب، في منشور، إن الولايات المتحدة "ستقصف وتدمر جسراً أو محطة كهرباء واحدة، بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران أو داخلها"، إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء باستخدام صواريخ أو طائرات مسيّرة أو أي سلاح آخر.

 
 


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