ترامب يتوعد إيران: ستمحى من على وجه الأرض

07:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761732 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إيران بأنها ستمحى "من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله. اضافة اعلان





وفي تقاذف حاد للتهديدات، توعدت كل من إيران والولايات المتحدة بعضهما البعض بشن حرب واسعة النطاق في حال اغتيال زعيم أي من البلدين.



وفي مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" بثت الثلاثاء، قال ترامب البالغ 79 عاما ردا على سؤال حول تهديد إيران لحياته "أعطيت تعليمات صارمة للغاية. إذا حدث اي شيء، فسوف يمحونهم من على وجه الأرض".



وفي وقت سابق الثلاثاء، وردا على أي تهديدات طالت المرشد االأيراني علي خامنئي، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال أبو الفضل شكارجي، إن ترامب يعلم مسبقا أن طهران لن تتوانى عن الرد.



ونقل عن شكارجي قوله لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية "يعلم ترامب أنه إذا امتدت يد العدوان نحو قائدنا، فلن نكتفي بقطع تلك اليد، وهذا ليس مجرد شعار".



أضاف "سنشعل عالمهم ولن نترك لهم ملاذا آمنا في المنطقة".



وكان ترامب قد وجه تحذيرا مماثلا لإيران قبل عام، بعد عودته إلى البيت الأبيض بفترة وجيزة، حين قال للصحافيين "إذا فعلوا ذلك، فسوف يتم محوهم".



ولا تزال إيران تحت تأثير تداعيات العنف الذي شهدته خلال بعض أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.



وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران (إيران هيومن رايتس) ومقرها النروج، بأن التحقق من أعداد القتلى جراء حملة القمع ما زال صعبا بسبب القيود المفروضة على الاتصالات. وقالت الاثنين، إن المعطيات المتوافرة "تشير إلى أن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا قد يتجاوز حتى أعلى التقديرات الإعلامية"، التي تصل إلى نحو 20 ألف قتيل.

تم نسخ الرابط





