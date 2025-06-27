الجمعة 2025-06-27 10:17 م
 

ترامب يتوعد بقصف إيران مجددا إذا واصلت تخصيب اليورانيوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. وعندما
ترامب
 
الجمعة، 27-06-2025 08:14 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية.اضافة اعلان


وعندما سُئل في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عما إذا كان سيفكر في شن ضربات جديدة إذا لم تنجح غارات الأسبوع الماضي في إنهاء الطموحات النووية الإيرانية، أجاب "بلا شك. بالتأكيد".

واعتبر ترامب أن المرشد الإيراني علي خامنئي "هزم شرّ هزيمة" نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية.
 
gnews

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. وعندما

عربي ودولي ترامب يتوعد بقصف إيران مجددا إذا واصلت تخصيب اليورانيوم



 
 





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