ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

وعند سؤاله عمّن يدير فنزويلا الآن، رفض الإفصاح صراحة، معتبرا أن الإجابة ستكون "مثيرة للجدل"، لكنه استدرك قائلا: "هذا يعني أننا نحن من يحكم".
كما توعد ترامب نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، قائلا إنها "ستدفع ثمنا باهظا، ربما أسوأ من مصير مادورو"، إذا لم "تفعل ما هو صحيح"، مُشيرا إلى أن مادورو "استسلم على الفور".
وفيما يخص كوبا، وصف ترامب وضعها بأنه "على وشك الانهيار"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوبي الذي كان يعتمد في جزء كبير منه على الدعم النفطي من فنزويلا بات اليوم "خاليا من أي دخل"، مضيفا: "لا أعرف إلى متى ستتمكن من الصمود". ورأى أن "الكثير من الأمريكيين من أصل كوبي سيكونون سعداء جدا إذا سقطت كوبا".
-
أخبار متعلقة
-
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
-
إلغاء كرت الجوازات بالمطارات المصرية اعتباراً من هذا الموعد
-
مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا
-
زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب شمال شرقي الهند
-
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها بعد اعتقال مادورو
-
ترامب: نحن من يقود فنزويلا
-
الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"
-
كولومبيا تعزز حدودها مع فنزويلا بأكثر من 30 ألف جندي