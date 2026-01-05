ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

الوكيل الإخباري- أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات مثيرة حول كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران، أشار فيها إلى تدخلات محتملة أو تصعيد مستقبلي.

فقد أعلن ترامب عن ما سماه "عملية كولومبيا"، واصفا إياها بأنها "تبدو جيدة بالنسبة له"، في إشارة إلى احتمال شن عملية مشابهة لتلك التي نُفذت ضد فنزويلا، والتي ادّعى أنها أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.