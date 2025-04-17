ترامب يتوقع إبرام اتفاق المعادن مع أوكرانيا قريبا

وادّعى ترامب مرارا دون تقديم إثباتات أن أوكرانيا هي من بدأت بالحرب، وهذا الأسبوع اتهم رئيسها زيلينسكي بأنه مسؤول عن سقوط "ملايين" القتلى.
وقال ترامب في البيت الأبيض خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "أنا لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية، لكنني لست متحمسا تماما لحقيقة أن هذه الحرب قد اندلعت".
وصرح ترامب: "لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية (...) لا ألومه، لكنني لا أستطيع القول إنه قام بالعمل الأفضل، أليس كذلك؟ لست من أشد المعجبين به".
وكان زيلينسكي قد دعا ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع لزيارة أوكرانيا ومعاينة الدمار الذي خلفته الحرب بنفسه، وذلك في مقابلة الأحد مع شبكة "سي بي إس" رد عليها ترامب بتوجيه تهديدات إلى الشبكة التلفزيونية الأميركية.
وجاءت دعوة الرئيس الأوكراني بعد المواجهة الحادة بين زيلينسكي وترامب ونائبه جاي دي فانس في البيت الأبيض أمام الصحافة أواخر شباط/فبراير.
وقالت ميلوني للصحفيين: "دافعنا عن حرية أوكرانيا معا، ومعا يمكننا بناء سلام عادل ودائم".
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