ترامب يتوقع الإعلان عن اتفاقات تجارية مع الصين

08:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/727841 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستتوصل إلى "اتفاق جيد جدا مع الصين" بشأن الرسوم الجمركية، خلال استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض. اضافة اعلان





وردا على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من تقارب بين حلفائها والصين نتيجة رسومه الجمركية، قال ترامب "أعتقد أنّنا سنُبرم اتفاقا جيدا جدا مع الصين".



إلى ذلك أعلن ترامب أنه واثق بنسبة "100%" من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضا جورجيا ميلوني واصفة الولايات المتحدة بـ"الشريك الموثوق".



ويلتقي المسؤولان بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترا منذ شن الرئيس الأميركي حربا تجارية وفرض رسوما جمركية.



وقالت ميلوني للصحافيين "أنا متأكدة من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة في تحقيق ذلك".



وقال ترامب إنه واثق بأنه يمكن واشنطن وبروكسل التوصل إلى اتفاق لكنه أضاف أنه يجب أن يكون "اتفاقا عادلا".