الخميس 2025-06-26 02:31 ص
 

ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
 
الخميس، 26-06-2025 02:09 ص

الوكيل الإخباري-   أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه يتعين إلغاء محاكمته.

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وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال":"مثل هذه الحملة الشعواء، على رجل قدم الكثير، أمر لا يُصدق بالنسبة لي" .

وأضاف ترامب "يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو، على الفور، أو منح عفو لبطل عظيم، قدم الكثير لدولة (إسرائيل)" .

 
gnews

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