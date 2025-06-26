ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا

وأضاف ترامب "يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو، على الفور، أو منح عفو لبطل عظيم، قدم الكثير لدولة (إسرائيل)" .
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