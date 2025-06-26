ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا

الوكيل الإخباري- أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه يتعين إلغاء محاكمته.

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