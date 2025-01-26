ترامب: يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة

وقال ترامب عن اتصاله يوم السبت مع جلالة الملك عبدالله الثاني: “قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا”.
وأضاف: “أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا”، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد.
وأوضح ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية" على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.
وكالات
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