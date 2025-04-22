ترامب يجتمع مع شركات التجزئة الكبرى في أميركا لمناقشة الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا مع شركات التجزئة الكبرى، بما في ذلك وول مارت وهوم ديبوت ولووز وتارجت، الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي من المرجح أن تؤدي إلى رفع تكلفة سلع الاستهلاك اليومي التي تستوردها.

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تعتمد سلاسل المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة مثل وول مارت وتارجت بشكل كبير على السلع المستوردة ومن المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 145 بالمئة على الصين، ضغوطا على الأميركيين الذين يعانون بالفعل من التضخم منذ فترة طويلة.



قال متحدث باسم وول مارت في بيان "عقدنا اجتماعا مثمرا مع الرئيس ترامب وفريقه، وعبرنا عن تقديرنا لإتاحة فرصة توصيل رؤانا"، دون الخوض في تفاصيل. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن رئيسها التنفيذي دوج ماكميلون سيحضر الاجتماع.



وهذا أول لقاء لماكميلون مع ترامب منذ أن فرض الرئيس رسوم ما أطلق عليه "يوم التحرير". وفي وقت سابق من أبريل نيسان، صرح ماكميلون بأنهما لم يناقشا الرسوم في لقاء وجها لوجه، رغم أن أعضاء آخرين في قيادة وول مارت كانوا على تواصل منتظم مع إدارته.



وأحدثت سياسات ترامب الجمركية المتقلبة هزات في قطاعاتٍ عديدة، وأثارت اضطرابات في أسواق الأسهم الأميركية على مدى أسابيع. وعبر مؤخرا عن غضبه من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي قال الأسبوع الماضي إن الاقتصاد معرض للخطر بسبب انخفاض النمو وارتفاع التضخم.