ترامب يجدد المطالبة بإصدار عفو عن نتنياهو المتهم بالفساد

وذكر ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض أن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوغ يخجل لعدم إصدار العفو عنه.
وأضاف "من المخزي ألا يصدر عفوا عنه. كان عليه أن يصدره".
-
