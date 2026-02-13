ترامب يجدد المطالبة بإصدار عفو عن نتنياهو المتهم بالفساد

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، مضيفا أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يجب أن "يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو.

وذكر ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض أن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوغ يخجل لعدم إصدار العفو عنه.