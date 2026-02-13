الجمعة 2026-02-13 01:26 ص

ترامب يجدد المطالبة بإصدار عفو عن نتنياهو المتهم بالفساد

لرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الجمعة، 13-02-2026 12:37 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، مضيفا أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يجب أن "يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو.

وذكر ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض أن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوغ يخجل لعدم إصدار العفو عنه.


وأضاف "من المخزي ألا يصدر عفوا عنه. كان عليه أن يصدره".

 
 


