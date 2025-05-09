الجمعة 2025-05-09 02:21 ص
 

ترامب يجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول
 
الجمعة، 09-05-2025 12:20 ص

الوكيل الإخباري-      جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس انتقاداته لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، واشتكى من أن مجلس الاحتياطي يرفض خفض أسعار الفائدة.

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وقال ترامب إن خفض أسعار الفائدة سيكون بمثابة "وقود الطائرات" للاقتصاد "لكنه (باول) لا يريد فعل ذلك". وأضاف أن باول "لا يحبني".

وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أمس الأربعاء دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب.

ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة.

ولم يخف ترامب استياءه من أسلوب باول في التعامل مع السياسة النقدية، وقال في بعض الأحيان إنه يود أن يرحل رئيس البنك المركزي من منصبه.

ورفض باول التعليق على سؤال في مؤتمره الصحفي أمس عن انتقادات ترامب له. وقال إنه ينوي إكمال فترته في رئاسة البنك المركزي، والتي ستنتهي بعد عام تقريبا.

وأعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس عن اتفاق تجاري، هو الأول منذ أن أعلن ترامب فرض رسوم استيراد باهظة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين في الثاني من أبريل نيسان، قبل أن يُعلق بعضها لاحقا لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاقيات خاصة بكل دولة.

 
gnews

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