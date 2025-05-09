ترامب يجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة

وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أمس الأربعاء دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب.
ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة.
ولم يخف ترامب استياءه من أسلوب باول في التعامل مع السياسة النقدية، وقال في بعض الأحيان إنه يود أن يرحل رئيس البنك المركزي من منصبه.
ورفض باول التعليق على سؤال في مؤتمره الصحفي أمس عن انتقادات ترامب له. وقال إنه ينوي إكمال فترته في رئاسة البنك المركزي، والتي ستنتهي بعد عام تقريبا.
وأعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس عن اتفاق تجاري، هو الأول منذ أن أعلن ترامب فرض رسوم استيراد باهظة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين في الثاني من أبريل نيسان، قبل أن يُعلق بعضها لاحقا لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاقيات خاصة بكل دولة.
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