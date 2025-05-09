ترامب يجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس انتقاداته لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، واشتكى من أن مجلس الاحتياطي يرفض خفض أسعار الفائدة.

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