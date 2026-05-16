ترامب يجدد تعهده بمنع نووي إيران

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نظيره الصيني شي جين بينغ اتفق معه على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، في حين أكدت طهران أن واشنطن أبلغتها باستعدادها لمواصلة المحادثات، وسط سماح الحرس الثوري لمزيد من السفن بعبور مضيق هرمز.

اضافة اعلان



وبعد انتهاء زيارته التي استمرت يومين إلى الصين، قال ترامب -في تصريحات لقناة فوكس نيوز وأخرى من طائرته الرئاسية- إن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كسلاح ضده، وفق تعبيره.