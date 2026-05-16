السبت 2026-05-16 10:41 ص

ترامب يجدد تعهده بمنع نووي إيران

أرشيفية
 
السبت، 16-05-2026 08:56 ص

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نظيره الصيني شي جين بينغ اتفق معه على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، في حين أكدت طهران أن واشنطن أبلغتها باستعدادها لمواصلة المحادثات، وسط سماح الحرس الثوري لمزيد من السفن بعبور مضيق هرمز.

وبعد انتهاء زيارته التي استمرت يومين إلى الصين، قال ترامب -في تصريحات لقناة فوكس نيوز وأخرى من طائرته الرئاسية- إن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كسلاح ضده، وفق تعبيره.


وشدد على أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، لكنه تعهد بضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا واستمرار "استقرار العالم".

 
 


