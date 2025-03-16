ترامب يجمد الإعلام الأميركي الموجه لروسيا والصين وكوريا الشمالية

وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات "صوت أميركا"، و"آسيا الحرة" و"أوروبا الحرة" وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية أمس السبت تفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية، وهواتف العمل وغيرها من المعدات.
وأصدر ترامب الذي كان قد أوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة التعليم، يوم الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا يدرج الوكالة الأميركية للإعلام العالمي من ضمن "عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية".
و"صوت أميركا" مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي. كما تمول الوكالة إذاعة "أوروبا الحرة"، "راديو ليبيرتي"، وإذاعة «آسيا الحرة».
ووفقا للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تضمن "عدم اضطرار دافعي الضرائب لدفع أموال من أجل الدعاية المتطرفة".
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
إيران تدين الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن
-
الحوثيون: الضربات الأميركية لن تمنعنا من استهداف السفن
-
شهيد في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان
-
الحرس الثوري الإيراني ينفي اتهامات ترامب لطهران بالوقوف وراء عمليات الحوثيين
-
أول رد فعل إيراني على الهجمات ضد الحوثيين
-
الدفاعات الروسية تسقط 31 مسيرة أوكرانية غربي روسيا
-
روبيو أبلغ لافروف بالعملية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن
-
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16