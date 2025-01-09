ترامب يجمع مبلغا قياسيا لحفل تنصيبه

الوكيل الإخباري- جمع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أكثر من 170 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه القادم، وهو مبلغ قياسي.



وأبدى كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والمتبرعون الرئيسيون استعدادهم لتقديم مساهمات مالية كبيرة لدعم تمويل هذا الحدث.

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وتم تأكيد التبرعات الخاصة التي تم جمعها حتى الآن من قبل شخص مطلع على حملة جمع التبرعات لكنه غير مخول بالتحدث علنا.



وقال الشخص إنه من المتوقع أن تجمع لجنة تنصيب ترامب أكثر من 200 مليون دولار بحلول نهاية الحملة.



ولم ترد لجنة تنصيب ترامب على الفور على طلب للتعليق أمس الأربعاء، ولم تكشف اللجنة بعد عن كيفية إنفاق هذه التبرعات.



وعادة ما تستخدم التبرعات الخاصة لتغطية تكاليف الأحداث المحيطة بحفل التنصيب، مثل التكاليف المتعلقة بمراسم أداء القسم نفسها، بالإضافة إلى العرض الافتتاحي والكرات الاحتفالية الفاخرة.



ويزيد المبلغ الكبير الذي جمعته لجنة تنصيب ترامب الرئاسية حتى الآن عن ضعف المبلغ الذي جمعه الرئيس جو بايدن قبل أربع سنوات، حيث جمع نحو 62 مليون دولار لحفل تنصيبه، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الاتحادية.



وحطم ترامب الرقم القياسي للتبرعات خلال حفل تنصيبه الأول في عام 2016 عندما جمع قرابة 107 ملايين دولار.



وحفل التنصيب الذي سيقام في 20 يناير المقبل بالعاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول، دعا ترامب إليه 50 ضيفا، وأبرز المدعوين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي دعوة استثنائية نادرة توجه لزعيم من بين أبرز المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة.