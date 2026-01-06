ترامب يحتفل بالمستويات القياسية للأسواق الأمريكية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسواق الأسهم الأمريكية سجلت مستوى تاريخيا قياسيا جديدا بفضل سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، مؤكدا أنها عززت الأمن المالي والقومي للبلاد.



وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "سجلت الأسواق الأمريكية للتو مستوى قياسيا تاريخيا آخر - جميعها!!! شكرا لك سيد الرسوم الجمركية!!! ادعوا من أجل أن تسمح المحكمة العليا الأمريكية لبلادنا بمواصلة مسيرتها غير المسبوقة نحو عظمة لا مثيل لها! أمننا القومي والمالي لم يكونا أقوى منهما في أي وقت مضى!".



جاءت تصريحات ترامب في ظل انتظار قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن شرعية الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها رئيس الدولة، حيث يشدد الرئيس بنشاط على دورها في النمو الاقتصادي للبلاد.

اضافة اعلان



وفي ابريل 2025، أعلن ترامب عن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات القادمة من 185 دولة وإقليما.