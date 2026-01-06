الثلاثاء 2026-01-06 07:32 م

ترامب يحتفل بالمستويات القياسية للأسواق الأمريكية

أرشيفية
الثلاثاء، 06-01-2026 06:56 م

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسواق الأسهم الأمريكية سجلت مستوى تاريخيا قياسيا جديدا بفضل سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، مؤكدا أنها عززت الأمن المالي والقومي للبلاد.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "سجلت الأسواق الأمريكية للتو مستوى قياسيا تاريخيا آخر - جميعها!!! شكرا لك سيد الرسوم الجمركية!!! ادعوا من أجل أن تسمح المحكمة العليا الأمريكية لبلادنا بمواصلة مسيرتها غير المسبوقة نحو عظمة لا مثيل لها! أمننا القومي والمالي لم يكونا أقوى منهما في أي وقت مضى!".

جاءت تصريحات ترامب في ظل انتظار قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن شرعية الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها رئيس الدولة، حيث يشدد الرئيس بنشاط على دورها في النمو الاقتصادي للبلاد.

وفي ابريل 2025، أعلن ترامب عن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات القادمة من 185 دولة وإقليما.


هذا وشكك غالبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون في وقت سابق بقانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

RT

 
 


