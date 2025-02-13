ترامب يحدد شرطا لمواصلة الدعم لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على استعداد لدعم أوكرانيا لكنه يريد ضمانات لتعويض الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أنا أدعم أوكرانيا، ولكنني أريد ضمانات بشأن أموالنا".