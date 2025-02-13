ترامب يحدد شرطا لمواصلة الدعم لأوكرانيا

وأضاف ترامب: "لن أخبركم بخطتي، لا أستطيع إلا أن أخبركم أننا حققنا تقدما كبيرا، كان ينبغي أن يقوم بذلك بايدن وليس أنا، لأن هذا الصراع مستمر منذ سنوات".
وتابع: "في كل مرة يأتي فيها شخص من أوكرانيا، يتم تسليمه المال ببساطة. هذا أمر غبي، ولهذا السبب نسعى للحصول على ضمانات لأموالنا. سنضمن حمايتهم نظرا لحقيقة أن أوكرانيا لديها موارد، معادن ونفط وغاز، ونحن نسعى للحصول على ضمانات لهذه الاستثمارات".
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