 
الخميس 2025-02-13 03:29 ص
 

ترامب يحدد شرطا لمواصلة الدعم لأوكرانيا

ترامب وزلينسكي
ترامب وزلينسكي
الخميس، 13-02-2025 02:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على استعداد لدعم أوكرانيا لكنه يريد ضمانات لتعويض الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أنا أدعم أوكرانيا، ولكنني أريد ضمانات بشأن أموالنا".

 

ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عن تفاصيل خطته لحل الصراع في أوكرانيا، لكنه أكد أن "تقدما كبيرا" قد تحقق بالفعل في هذا المجال.

وأضاف ترامب: "لن أخبركم بخطتي، لا أستطيع إلا أن أخبركم أننا حققنا تقدما كبيرا، كان ينبغي أن يقوم بذلك بايدن وليس أنا، لأن هذا الصراع مستمر منذ سنوات".

وتابع: "في كل مرة يأتي فيها شخص من أوكرانيا، يتم تسليمه المال ببساطة. هذا أمر غبي، ولهذا السبب نسعى للحصول على ضمانات لأموالنا. سنضمن حمايتهم نظرا لحقيقة أن أوكرانيا لديها موارد، معادن ونفط وغاز، ونحن نسعى للحصول على ضمانات لهذه الاستثمارات".

 
gnews

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