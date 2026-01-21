الأربعاء 2026-01-21 08:29 ص

ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 21-01-2026 08:00 ص

الوكيل الإخباري-   هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي إجراءات تتخذها أوروبا ضد الولايات المتحدة سترتد عليها "كالرصاص الطائش".

وفي مقابلة مع قناة  NewsNation، قال ترامب: "كل ما تفعله أوروبا ضد الولايات المتحدة سيرتدّ عليها بقوة".

 

وأضاف: "بصراحة، لا أعتقد أنهم يدركون تماما خطورة ما يفعلونه. لقد بدأوا بالفعل باستخدام 'بنادقهم التجارية' - أو ما يُسمّى بـ'البازوكا' - لكن هذه الرصاصات ستعود عليهم من حيث أُطلقت".

وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% في فبراير على سلع من دول أوروبية بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مع تهديد برفعها لاحقا إلى 25%، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة شراء جزيرة غرينلاند.

 
 


