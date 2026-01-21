ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش

الوكيل الإخباري- هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي إجراءات تتخذها أوروبا ضد الولايات المتحدة سترتد عليها "كالرصاص الطائش".

وفي مقابلة مع قناة NewsNation، قال ترامب: "كل ما تفعله أوروبا ضد الولايات المتحدة سيرتدّ عليها بقوة".