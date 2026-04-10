ترامب يحذّر إيران من ضربات جديدة في حال فشل المفاوضات

الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من التعرض لضربات جديدة في حال فشلت المباحثات في باكستان في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقت، بحسب ما نقلت عنه صحيفة أميركية الجمعة.

اضافة اعلان

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله "نقوم حاليا بتحميل السفن بأفضل الذخائر، وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق، أفضل حتى مما قمنا به سابقا عندما مزّقناهم إربا إربا".



أضاف "ما لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها... بفعالية كبيرة".